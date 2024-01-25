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05:22, 25 января 2024Бывший СССР

На Западной Украине пожаловались на бесчинства военкомов

KI: сотрудники ТЦК держат украинцев в Черновцах в ужасе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Западной Украине жалуются на сотрудников военкомов (ТЦК — территориальных центров комплектования). О бесчинствах, творящихся в этой структуре, рассказал житель Черновцов Михаил в беседе с Kyiv Independent.

«С точки зрения обычного человека, это страшно, когда происходят все эти "рейды" по торговым центрам и так далее», — объяснил Михаил. По его словам, военкомы устраивают акции, сравнимые с похищением людей.

Житель Черновцов признался украинскому изданию, что опасается выходить из дома из-за возможности быть схваченным представителями власти. Он не верит, что его действительно освободит от попадания в обычную пехоту Вооруженных сил республики (ВСУ) его профессия в IT или травма позвоночника.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о шантаже со стороны военкоматов, которые вынуждают мужчин пройти медкомиссию и отправляют на фронт. Закрытие границ для выезда из страны он охарактеризовал как «сделали из Украины тюрьму».

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      Александра Синицына
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