Награжденный медалью «За отвагу» боец СВО обвинил полицейских в избиении

На Кубани участник СВО обвинил сотрудников полиции в избиении

В Краснодарском крае вернувшийся со специальной военной операции (СВО) мужчина обвинил полицейских в избиении. Об этом россиянин рассказал Telegram-каналу «Краснодар Телетайп».

По словам бойца СВО, он вернулся из зоны боевых действий 16 января. Через два дня сотрудники полиции якобы остановили его с другом в поселке Афипский. Мужчина утверждает, что полицейские начали оскорблять его, а после вопроса о правомерности своих действий повалили на землю, избили и заковали в наручники.

В отделе полиции, по словам россиянина, его продолжили избивать. «Сорвали с меня медаль "За отвагу", бросили на пол», — сказал он.

В региональном главке МВД России пока не прокомментировали заявление мужчины.

Ранее в Тюмени участника спецоперации толпой избили за замечание. Группа неизвестных шумела на улице, военнослужащий попросил их уйти. Мужчине наложили несколько швов. Жена участника СВО утверждает, что полиция никак не реагировала на случившееся.