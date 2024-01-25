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18:48, 25 января 2024Спорт

Названы способы подтянуть низ живота

Фото: Meghan Holmes / Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы подтянуть низ живота. Ее слова приводит Men Today.

Для начала нужно делать приседания с махами. Для этого нужно опуститься в присед так, чтобы бедра оказались параллельны полу, затем вернуться в верхнюю точку и сделать мах вправо правой ногой. Далее выполнить упражнение на другую ногу.

Следующим Ротач предложила делать отжимания с прыжками и прыжки с касанием стоп руками. Последним станет берпи, состоящее из приседа, планки, отжимания и прыжка.

30 августа фитнес-тренер Алина Черепанова раскрыла основные нюансы похудения в области нижней части живота. Она посчитала, что для этого нужна общая тренировочная и бытовая активность, а также корректировка питания в сторону увеличения количества белка в рационе и минимизации калорийной пищи.

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      Анастасия Борисова
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