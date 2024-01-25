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11:47, 25 января 2024Ценности

Николь Кидман снялась в прозрачном боди и со змеей на шее для модного журнала

Фото: @StevenKleinStudio / @nicolekidman

Австралийская и американская актриса Николь Кидман снялась в откровенном образе для модного журнала Vogue Australia. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 56-летняя знаменитость предстала в прозрачном кружевном боди черного цвета и со змеей на шее. При этом ее вешний вид дополнили серебряные кольца и солнцезащитные очки в красной оправе.

Поклонники восхитились снимками звезды в комментариях под постом, который набрал более 70 тысяч лайков. «Она икона и легенда», «Я не понимаю, как ты становишься только лучше», «Совершенство», «Богиня красоты», «Так молодо выглядишь», — высказывались они.

Ранее Николь Кидман ответила на критику ее откровенного платья, в котором она появилась на премьере сериала «Экспаты». Источник, приближенный к актрисе, рассказал, что она не стесняется своего тела и не собирается извиняться за свой наряд.

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      Мария Винар
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