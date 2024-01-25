Задержание сотрудника Wildberries за поджог склада опровергли

СК опроверг задержание сотрудника Wildberries за поджог склада в Шушарах

Задержание сотрудника компании Wildberries за поджог склада в Шушарах не подтвердилось. В управлении Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу опровергли эту информацию, передает KP.RU.

Подозреваемых по делу пока нет.

Сотрудник Wildberries, который грозился поджечь склад в Шушарах, оказался непричастен к ЧП, сообщает Telegram-канал SHOT. У него имеется алиби — камеры видеонаблюдения подтвердили, что он был дома. Тем не менее компания его уволила. Мужчина писал в чат сотрудников угрозы из-за того, что ему не заплатили.

Ранее 25 января сообщалось о задержании сборщика Wildberries.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries произошел в Петербурге 13 января.