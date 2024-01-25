Помощник Путина поддержит продление указа о продаже валютной выручки

Орешкин заявил, что готов поддержать продление указа о продаже валютной выручки

Помощник президента России Максим Орешкин выразил готовность поддержать продление действия указа главы государства о продаже валютной выручки крупными экспортерами, его слова приводит РИА Новости.

Политик назвал меру эффективной, указав, что правительство провело глубокий анализ последствий, к которым она привела, и инициировало продление до конца года.

Орешкин напомнил, что в соответствии с указом расширены полномочия Росфинмониторинга, из компаний поступает информация. «И очевидно, принятие этого решения привело к тому, что излишняя волатильность из операций компаний ушла, на что и был расчет. Очевидно, мера эффективная. Соответственно, я со своей стороны буду поддерживать это продление», — добавил он.

Помощник президента России также исключил возможность смягчения условий указа, заявив, что в нем изначально заложены все механизмы для отработки тонких моментов.

Орешкин уточнил, что речь идет только о крупных экспортерах, мера не распространяется на всех без ограничений. Кроме того, есть механизм, который позволяет гибко подходить к различным ситуациям, присутствует понимание, что в текущих обстоятельствах жесткая работа невозможна.

Он заключил, что существует комиссия, которую возглавляет министр финансов Антон Силуанов, этот орган уполномочен рассматривать возникающие вопросы.

23 января министерство финансов поддержало продление срока действия механизма обязательной продажи валютной выручки, «показавшего свою эффективность». При этом в Минфине допустили корректировку схемы возврата выручки «если экспортеры будут сталкиваться с трудностями при ее возвращении».