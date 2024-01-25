Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
21:18, 25 января 2024Экономика

Помощник Путина поддержит продление указа о продаже валютной выручки

Орешкин заявил, что готов поддержать продление указа о продаже валютной выручки
Максим Орешкин

Максим Орешкин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Помощник президента России Максим Орешкин выразил готовность поддержать продление действия указа главы государства о продаже валютной выручки крупными экспортерами, его слова приводит РИА Новости.

Политик назвал меру эффективной, указав, что правительство провело глубокий анализ последствий, к которым она привела, и инициировало продление до конца года.

Орешкин напомнил, что в соответствии с указом расширены полномочия Росфинмониторинга, из компаний поступает информация. «И очевидно, принятие этого решения привело к тому, что излишняя волатильность из операций компаний ушла, на что и был расчет. Очевидно, мера эффективная. Соответственно, я со своей стороны буду поддерживать это продление», — добавил он.

Помощник президента России также исключил возможность смягчения условий указа, заявив, что в нем изначально заложены все механизмы для отработки тонких моментов.

Орешкин уточнил, что речь идет только о крупных экспортерах, мера не распространяется на всех без ограничений. Кроме того, есть механизм, который позволяет гибко подходить к различным ситуациям, присутствует понимание, что в текущих обстоятельствах жесткая работа невозможна.

Он заключил, что существует комиссия, которую возглавляет министр финансов Антон Силуанов, этот орган уполномочен рассматривать возникающие вопросы.

23 января министерство финансов поддержало продление срока действия механизма обязательной продажи валютной выручки, «показавшего свою эффективность». При этом в Минфине допустили корректировку схемы возврата выручки «если экспортеры будут сталкиваться с трудностями при ее возвращении».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Подтверждена версия о ракетной атаке российского самолета с украинскими пленными

      Путин назвал число поданных на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи заявок

      Мать 14-летней фигуристки рассказала о падении дочери головой об лед

      В Турции назвали последствие продолжения войны в Газе

      Мужчина купил танк Т-55 и нашел в нем килограммы золота. Кто продает военную технику в интернете по цене обычных машин?

      ПВО сбила два реактивных снаряда РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

      Песков заявил об открытости России к переговорам по Украине

      Помощник Путина поддержит продление указа о продаже валютной выручки

      В США раскрыли возможные последствия поражения ВСУ

      75-летняя вдова занялась откровенными танцами на шесте и стала выступать в шоу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше