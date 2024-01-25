Осужденному за превышение полномочий бывшему сотруднику МВД отменили приговор

Суд отменил приговор экс-оперу Белоконному по делу о превышении полномочий

Апелляционный суд в Екатеринбурге отменил обвинительный приговор в отношении бывшего оперативника Руслана Белоконного, осужденного за превышение полномочий. Об этом сообщает «E1».

Дело экс-сотрудника МВД и его коллеги Павла Долганова вернули на новое рассмотрение в суд первой инстанции Нижнего Тагила. В отношении двух других силовиков приговор оставлен в силе.

Ранее суд в Нижнем Тагиле приговорил Белоконного к двум годам исправительных работ. Его обвинили в том, что он сдал анализы вместо знакомого. Оперативник, в свою очередь, утверждал, что дело в отношении него было сфальсифицировано, а подмену анализов вскрыл именно он. Мужчина представил журналистам видео с подтверждением своих слов, а также начал предавать огласке правду о происходящем в его отделе.

