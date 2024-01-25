Пытавшейся поджечь военкомат российской пенсионерке дали срок

Суд дал 1,5 года условно пенсионерке с Урала за попытку поджечь военкомат

В Первоуральске суд вынес приговор 73-летней пенсионерке Любови Шулиной, обманутой мошенниками и пытавшейся поджечь военкомат. Об этом сообщает E1.ru.

Суд дал ей 1,5 года условно. Помимо условного срока, еще год пенсионерка с Урала будет на особом контроле правоохранителей.

Весной 2023 года ей позвонили мошенники и убедили взять кредит, а затем под видом секретной операции ФСБ под кодовым названием «Зевс» заставили прийти к военкомату и поджечь его. Теперь ей придется выплатить кредит за счет своей пенсии.

В ноябре 2023 года в Подольске задержали у военкомата 67-летнюю пенсионерку с молотком для отбивания мяса и бутылкой бензина. Полицейские ее заметили, когда она вышла из такси и с кем-то все время общалась по телефону. Она рассказала, что ей позвонил «следователь» и объяснил, что ее жилье пытаются отобрать. Для спасения жилплощади нужно принять участие якобы в спецоперации полицейских: взять из дома молоток, купить на заправке бензин и отдать все это правоохранителям у военкомата.