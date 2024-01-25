Песков оценил процесс обмена военнопленными с Украиной

Песков назвал деликатной информацией процесс обмена военнопленными с Украиной

Механика, которая касается процесса обмена военнопленными с Украиной, является деликатной информацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Вся механика, связанная с процессом обмена (…) деликатная информация. Это то, что должно осуществляться вне публики и не должно публиковаться где-то. В интересах продолжения процесса вряд ли нужно детали обсуждать сейчас», — сказал он.

Кроме того, Песков сообщил, что российская сторона своевременно проинформировала Украину о перевозке пленных украинских военнослужащих военно-транспортным самолетом Ил-76.

25 января следователи квалифицировали крушение Ил-76 в Белгородской области как теракт. В Следственном комитете России подчеркнули, что российский самолет был атакован с территории Украины, откуда была выпущена зенитная ракета.