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14:58, 25 января 2024Россия

Под завалами насосной станции в Оренбургской области остался один человек

Губернатор Паслер: после обрушения насосной станции под завалами остался человек

Фото: Telegram-канал МЧС России по Оренбургской области

После обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области под завалами еще остался один человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

По его словам, одного пострадавшего спасти не удалось.

«Еще один пострадавший к моменту приезда спасателей не подавал признаков жизни. Сейчас его пытаются извлечь из-под обломков», — сказал он. Глава области отметил, что на месте продолжают дежурить медики.

Взрыв на фекально-насосной станции в Новотроицке произошел утром 25 января. Предварительно, причиной происшествия стали нарушения при выполнении ремонтных работ. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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      Никита Абрамов
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