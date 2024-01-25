После наезда автобуса на пятерых пешеходов в Петербурге возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после наезда автобуса на 5 пешеходов в Петербурге

Водитель автобуса, который выехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов в Санкт-Петербурге, задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и области.

По информации пресс-службы ГСУ СК России по Петербургу, организована доследственная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В комитете по транспорту Петербурга уточнили, что автобус был исправен, водитель также прошел предрейсовый осмотр.

ДТП произошло на перекрестке улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе. Инцидент попал на видео. Telegram-канал «Mash на Мойке» выяснил, что двоих парней около 25 лет вытащили из-под автобуса, вылетевшего на тротуар. Их состояние оценивается как тяжелое.