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20:08, 25 января 2024Среда обитания

Поставщик воды в российском регионе решил добывать криптовалюту и поплатился

«Томскводоканал» оштрафовали на 350 тысяч рублей за незаконную майнинг-ферму

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Томской области поставщика воды «Томскводоканал» обязали заплатить штраф за строительство майнинговой фермы на водозаборе. Об этом сообщает прокуратура региона.

Проверка началась после жалоб жителей поселка Кайдаловка. Они сообщали о шуме, идущем с территории водозабора.

Общий штраф составит 350 тысяч рублей. Поставщика признали виновным в нарушении промышленной безопасности и незаконном строительстве объектов. В настоящее время работа фермы, предназначавшейся для добычи криптовалюты, прекращена.

Ранее жители нескольких сел Иркутской области обвинили поставщика электроэнергии в том, что он тратит ресурсы на майнинговую ферму. По словам россиян, из-за этого без электричества остаются несколько деревень. Жители также пожаловались, что власти рекомендуют им ставить собственное оборудование или топить печи.

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      Мария Черкасова
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