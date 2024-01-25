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15:49, 25 января 2024Россия

Появились новые кадры с последними секундами полета сбитого под Белгородом Ил-76

РЕН ТВ опубликовал видео с последними секундами полета сбитого Ил-76

Появились новые кадры с последними секундам полета тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого в Белгородской области. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ на своем сайте.

На записи видно, как борт, перевозивший украинских военнопленных, снижается и пропадает за деревьями и домами.

Ранее было опубликовано видео крушения самолет. Очевидцу удалось снять, как подбитый самолет падает и взрывается. Пилот с 40-летним стажем Владимир Сальников, комментируя эту запись, объяснил отсутствие дыма от борта пикирующего Ил-76 тем, что пожар после попадания ракеты мог и не возникнуть, либо его потушили пилоты, отключив подачу топлива на силовую установку.

О том, что Ил-76, который перевозил пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) точку их обмена на российских военнослужащих, потерпел крушение вблизи от белгородского села Яблоново, стало известно утром 24 января. На борту находились 74 человека, включая шесть членов экипажа и троих сопровождающих. Выживших среди них нет. Минобороны России обвинило в катастрофе Киев, заявив, что по самолету был нанесен удар из зенитного ракетного комплекса, находящегося в Харьковской области. Экипаж воздушного судна не стал эвакуироваться и увел падающий самолет от жилых домов.

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      Константин Лысяков
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