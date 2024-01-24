Российский пилот объяснил деталь на видео с падением Ил-76 под Белгородом

Пилот Сальников объяснил отсутствие дыма при падении Ил-76 действиями экипажа

Отсутствие дыма из подбитого украинскими войсками военно-транспортного самолета Ил-76 может быть обусловлено действиями экипажа. Эту деталь крушения российского борта объяснил MK.RU пилот с 40-летним стажем Владимир Сальников.

Ранее было опубликовано видео с пикирующим самолетом, при этом на кадрах не видно дыма, свидетельствующего о повреждении двигателей.

По словам Сальникова, после попадания ракеты пожар мог и не возникнуть. Кроме того, летчики могли потушить возникший пожар, отключив подачу топлива на силовую установку, сказал он. «Двигатели не работали, и самолет с креном пошел», — объяснил пилот.

Самолет Минобороны разбился 24 января. Помимо шести членов экипажа, на его борту находились 65 украинских пленных, предназначенных для обмена, и трое сопровождающих. В Минобороны России возложили ответственность за случившееся на Киев и заявили, что Киев пошел на сбитие самолета Ил-76 с целью обвинить Россию в уничтожении солдат Вооруженных сил Украины.

Украинский Генштаб на фоне крушения Ил-76 сообщил, что для уменьшения ракетной угрозы войска не только контролируют воздушное пространство, но и отслеживают точки запусков ракет и логистику, «особенно, с применением средств военно-транспортной авиации». В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что дадут комментарий позже.