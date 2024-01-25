Предложен биореактор для очистки воды на Марсе

В НАСА предложили проект биореактора для очистки воды на Марсе

Ученые НАСА предложили проект биореактора для очистки марсианской воды от токсичных соединений — перхлоратов. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Известно, что залежи марсианского льда, которые рассматриваются как ресурс для обитаемых колоний, загрязнены токсичными перхлоратами — сильными окислителями, вызывающими коррозию оборудования, и даже в низких концентрациях опасны для здоровья человека.

На Земле перхлораты естественным образом восстанавливаются бактериями, обитающими в гиперзасоленных почвах, которые используются для обеззараживания воды. Однако эти микроорганизмы непригодны для использования за пределами планеты, поскольку они не прошли испытания в космических полетах.

Чтобы обойти эту проблему, ученые предложили использовать биореактор с синтетическими микроорганизмами. Гены бактерий, восстанавливающих перхлораты, встраиваются в штамм Bacillus subtilis 168, который выдерживает условия космических полетов. Микроорганизмы будут естественным образом преобразовывать хлорат (ClO3-) и перхлорат (ClO4-) в хлорид (Cl-) и газообразный кислород (O2).