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13:20, 25 января 2024Наука и техника

Предложен биореактор для очистки воды на Марсе

В НАСА предложили проект биореактора для очистки воды на Марсе

Фото: ESA & MPS for OSIRIS / Wikimedia

Ученые НАСА предложили проект биореактора для очистки марсианской воды от токсичных соединений — перхлоратов. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Известно, что залежи марсианского льда, которые рассматриваются как ресурс для обитаемых колоний, загрязнены токсичными перхлоратами — сильными окислителями, вызывающими коррозию оборудования, и даже в низких концентрациях опасны для здоровья человека.

На Земле перхлораты естественным образом восстанавливаются бактериями, обитающими в гиперзасоленных почвах, которые используются для обеззараживания воды. Однако эти микроорганизмы непригодны для использования за пределами планеты, поскольку они не прошли испытания в космических полетах.

Чтобы обойти эту проблему, ученые предложили использовать биореактор с синтетическими микроорганизмами. Гены бактерий, восстанавливающих перхлораты, встраиваются в штамм Bacillus subtilis 168, который выдерживает условия космических полетов. Микроорганизмы будут естественным образом преобразовывать хлорат (ClO3-) и перхлорат (ClO4-) в хлорид (Cl-) и газообразный кислород (O2).

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      Александр Еникеев
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