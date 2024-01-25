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05:15, 25 января 2024Забота о себе

Прочитанная в юности статья едва не разрушила сексуальную жизнь девушки

Фото: Bruno van der Kraan / Unsplash

Девушка по имени Джанин рассказала, как ее сексуальную и семейную жизнь едва не разрушила статья, прочитанная в глянцевом издании в юности. Ее историю опубликовало издание Honey.

По словам Джанин, еще подростком она прочла, что в среднем пары занимаются сексом три раза в неделю. Девушка поверила этому, старалась поддерживать такой темп, а когда бойфренд изменил ей, решила, что это из-за того, что секс был не всегда таким частым. Все изменилось, когда через два года отношений с ее на тот момент будущим мужем оба подхватили коронавирус и две недели не занимались любовью. «Я чувствовала себя ужасно, он тоже. Оба не были в настроении для секса, но старались инициировать его из страха», — вспомнила девушка.

Однажды партнер признался Джанин, что любит ее, но не хочет заниматься сексом. «Он спросил, действительно ли секс мне нужен был так часто, потому что для него этого было многовато», — рассказала девушка. Оказалось, что партнер старался заниматься сексом чаще только ради нее. Теперь они занимаются сексом только тогда, когда оба хотят этого. По словам Джанин, благодаря этому решению она и супруг стали более счастливыми и открытыми к экспериментам. «Я и подумать не могла такого. Я полагала, что все мужчины хотят больше секса», — отметила она.

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Сейчас, рассказала женщина, они с мужем собираются завести ребенка.

Зачатие может быть очень непростым, так что я рада, что мы со всем разобрались. Уж не знаю, что случилось бы послее родов, если бы я все еще думала, что сексом надо заниматься три раза в неделю

Джанин

Ранее секс-эксперт Джиджи Фонг дала советы взрослым девственницам. Она отметила, что на то, чтобы узнать друг друга, даже у опытных партнеров уходит некоторое время.

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      Александра Лисица
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