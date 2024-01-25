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19:17, 25 января 2024Экономика

Путин рассказал о росте зарплат и стипендий. Как студенты смогут получить больше денег?

Президент Путин рассказал о повышении уровня МРОТ и других социальных выплат
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в этом году существенно повышается. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

Глава государства также объявил о повышении президентской стипендии в несколько раз и рассказал об уровне реальной заработной платы россиян.

МРОТ с 1 января вырос до 19 242 рублей

Президент напомнил, что в связи с увеличением МРОТ вырастут и другие выплаты, включая социальные пособия. Помимо зарплаты, от величины МРОТ зависит расчет оплаты больничного, пособия по беременности и родам и прочих выплат.

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2024 года вырос до 19 242 рублей. В годовом выражении прирост составил 18,5 процента, то есть около трех тысяч рублей.

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

МРОТ — сумма, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях: трудоустроен на полную ставку, отработал все часы/смены в месяце. Размер устанавливается без учета НДФЛ, то есть работник получит на руки на 13 процентов меньше изначальной суммы. Работодатель не имеет права платить меньше: за это его могут оштрафовать и привлечь к уголовной ответственности.

Путин заявил о росте уровня реальной заработной платы

На встрече со студентами Владимир Путин также рассказал, что уровень реальной заработной платы россиян за прошлый год вырос.

Уровень реальной заработной платы у нас в прошлом году вырос все-таки больше, чем инфляция, он выше инфляции. Уровень реальных располагаемых доходов населения тоже подрос

Владимир Путинпрезидент России

Президент отметил, что уровень зарплаты регулируется рынком, но поддерживать людей, которые работают в социальных сферах, нужно. По его словам, основное внимание уделяется людям, которые работают в сфере образования и здравоохранения. Их зарплата должна быть не ниже средней по региону, убежден глава государства.

Президентские стипендии вырастут до 30 тысяч рублей в месяц

В связи с праздником Дня российского студенчества Владимир Путин, помимо прочего, объявил о повышении президентской стипендии в несколько раз — до 30 тысяч рублей в месяц. Правительственные стипендии, по его словам, вырастут до 20 тысяч рублей.

Как сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, на эти цели из федерального бюджета дополнительно выделят 2,3 миллиарда рублей. Он уверен, что это решение позволит поддержать студентов всех направлений и специальностей, проявивших выдающиеся достижения в учебе и науке.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Сейчас базовая президентская стипендия составляет 2,2 тысячи рублей, а еще 7 тысяч добавляются в случае приоритетного направления. В общей сложности выплаты от главы государства получают 3,4 тысячи студентов. Для правительственной стипендии соответствующие показатели составляют 1,44 тысячи и 5 тысяч рублей, а также 5,7 тысячи студентов.

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      Анастасия Яланская
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