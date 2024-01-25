ПВО сбила два реактивных снаряда РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

МО РФ: ПВО сбила два реактивных снаряда РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два реактивных снаряда, выпущенных из системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что попытка совершить атаку по объектам на территории Российской Федерации была пресечена около 20:30 по московскому времени 25 января.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.

Ранее ракетную опасность объявили в Грайворонском округе Белгородской области. Жителям было рекомендовано оставаться дома. Утром 25 января ракетную опасность объявляли в Белгороде и Белгородском районе.

