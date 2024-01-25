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16:23, 25 января 2024Наука и техника

Раскрыта причина загадочных выбросов метана на Марсе

В НАСА раскрыли причину периодических выбросов метана с поверхности Марса

Фото: NASA / JPL-Caltech / Reuters

Ученые Лаборатории реактивного движения НАСА и Калифорнийского технологического института раскрыли возможную причину загадочных периодических выбросов метана на Марсе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Geophysical Research: Planets.

Метан, который рассматривается как потенциальный признак жизнедеятельности, был обнаружен несколько раз в атмосфере Марса вблизи поверхности планеты марсоходом Curiosity. Было замечено, что его содержание, по-видимому, колеблется в зависимости от сезона и в суточном масштабе времени. Поскольку источник метана на Марсе, скорее всего, находится под землей, ученые подозревали, что атмосферные изменения связаны с пока неизвестным механизмом транспортировки газа в атмосферу.

Исследователи использовали высокопроизводительные вычислительные кластеры, чтобы смоделировать, как метан просачивается через сети подземных разломов и выбрасывается в атмосферу. Они также смоделировали, как метан адсорбируется порами горных пород, что является температурно-зависимым процессом, способствующим колебаниям уровня метана.

Результаты предсказали выбросы метана с поверхности Марса в атмосферу незадолго до восхода солнца в летний сезон на севере планеты. Это подтверждает предыдущие данные, полученные прибором TLS-SAM на борту марсохода Curiosity, свидетельствующие о том, что уровень метана колебался не только сезонно, но и ежедневно и зависит от изменения атмосферного давления.

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      Александр Еникеев
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