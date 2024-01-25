Раскрыта стоимость летнего отдыха в двух популярных у россиян пляжных странах

Глава АТОР Ломидзе: цены на отдых в Египте и Турции останутся на прежнем уровне

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе спрогнозировала стоимость отдыха в Египте и Турции летом 2024 года, заявив, что цены останутся на прежнем уровне. Такие данные она раскрыла в четверг, 25 января, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, незначительное влияние на стоимость туров в популярные у россиян пляжные страны могут оказать курсовые колебания и инфляция. «Если мы говорим про нынешнюю ситуацию — пять-семь процентов», — считает Ломидзе.

При этом она подчеркнула, что этот прогноз составляется на данный момент, а дальнейшая судьба курса пока неизвестна.

Ранее стало известно, что Турция, Таиланд, ОАЭ и Египет в 2024 году, так же как и в 2023-м, станут лидерами в выездном туризме у россиян. Вице-президент АТОР и руководитель холдинга «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов отметил, что при текущей структуре туристической аудитории в России Египет будет продолжать пользоваться меньшим спросом.