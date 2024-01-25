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07:32, 25 января 2024Путешествия

Раскрыты подробности о судьбе подавшего сигнал бедствия российского самолета

Подавший сигнал ЧС рейс из Уфы вернулся в аэропорт по техническим причинам

Фото: PxHere

Самолет, летевший по маршруту из Уфы в Омск, но по дороге подавший сигнал бедствия (чрезвычайной ситуации — ЧС), вернулся в аэропорт вылета. Об этом рассказали в пресс-службе международного аэропорта Уфа, передает РИА Новости.

«Рейс авиакомпании "Азимут", вылетевший из Уфы в Омск, решением экипажа вернулся на аэродром вылета по технической причине», — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Самолет успешно совершил посадку в аэропорту Уфы в 08:28 по местному времени (в 06:28 по московскому времени), службы отработали штатно, добавили в пресс-службе.

О том, что самолет подал сигнал бедствия, стало известно утром 25 января благодаря интерактивной карте на портале Flightradar. Цвет иконки рейса изменился на красный, какое-то время воздушное судно выписывало круги в небе неподалеку от Уфы.

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      Александра Синицына
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