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15:41, 25 января 2024Забота о себе

Распространенный миф о куриных яйцах опровергли

Диетолог Комиссарова: от бактерий на яйце нельзя избавиться с помощью мытья

Фото: Jakub Kapusnak / Unsplash

Яйца — это отличный источник белка и других питательных веществ, однако о них существует множество заблуждений, рассказала диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова. Распространенные мифы о куриных яйцах она опровергла в своем Telegram-канале.

Так, Комиссарова заверила, что мытье яиц перед приготовлением не помогает избавиться от бактерий. «Помет и грязь смыть можно, а бактерии вы не сможете смыть — они погибают при термической обработке», — рассказала она.

Диетолог развеяла и миф о том, что существует строгая норма употребления яиц в день. По ее словам, то, сколько яиц можно съедать в день, зависит от рациона человека, уровня его физической активности и других факторов. «Поэтому мы ориентируется на среднестатическое: одно-два яйца в сутки хоть каждый день», — написала она.

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Ранее профессор, доктор технических наук Александр Ишевский назвал отличия импортных яиц от российских. По словам профессора, разницы в полезных свойствах яиц из Турции и России быть не должно.

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      Александра Лисица
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