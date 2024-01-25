Распространенный миф о куриных яйцах опровергли

Диетолог Комиссарова: от бактерий на яйце нельзя избавиться с помощью мытья

Яйца — это отличный источник белка и других питательных веществ, однако о них существует множество заблуждений, рассказала диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова. Распространенные мифы о куриных яйцах она опровергла в своем Telegram-канале.

Так, Комиссарова заверила, что мытье яиц перед приготовлением не помогает избавиться от бактерий. «Помет и грязь смыть можно, а бактерии вы не сможете смыть — они погибают при термической обработке», — рассказала она.

Диетолог развеяла и миф о том, что существует строгая норма употребления яиц в день. По ее словам, то, сколько яиц можно съедать в день, зависит от рациона человека, уровня его физической активности и других факторов. «Поэтому мы ориентируется на среднестатическое: одно-два яйца в сутки хоть каждый день», — написала она.

Ранее профессор, доктор технических наук Александр Ишевский назвал отличия импортных яиц от российских. По словам профессора, разницы в полезных свойствах яиц из Турции и России быть не должно.