Решение США поддержать передачу российских активов Украине назвали пиратством

Рогов назвал пиратством поддержку США передачи российских активов Украине

Поддержка в США передачи Украине замороженных российских активов обнажила пиратскую сущность западной цивилизации. Так решение комитета по иностранным делам Сената США назвал председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Западная цивилизация в лице англосаксов четко показывают свою пиратскую сущность. Здесь принцип простой — жажда побеждает страх. В США жадность отжать у России все время борется со страхом, что это будет иметь очень большой резонанс с точки зрения всего остального мира и оттока инвестиций», — отметил эксперт.

По словам Рогова, Запад привык заниматься пиратством и грабежом, который можно поддержать «благородным и справедливым» предлогом.

24 января профильный комитет Сената США одобрил передачу конфискованных российских активов Украине. Согласно сообщению пресс-службы Сената, представить дополнительную помощь Киеве планируется с помощью арестованных средств Центрального Банка России.

