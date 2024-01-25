Рогов назвал три причины атаки ВСУ на Ил-76

Рогов: ВСУ сбили Ил-76, чтобы запугать сдающихся в плен военных

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) было как минимум три причины сбить Ил-76 с собственными военнопленными на борту, считает председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.

По его мнению, удар был нанесен преднамеренно и целенаправленно. «Противник знал, что этот борт использовался не в военных целях, а для перевозки пленных», — заявил Рогов.

Он уверен, что, сбив самолет с пленными, Киев преследовал как-минимум три цели, одна из которых — запугать военных, которые хотят сдаться в плен. Вторая — сорвать все переговоры по обмену пленными, третья — показать западным кураторам «способность и дальше убивать русских», считает Рогов.

«Сейчас объем сдачи в плен украинских военных увеличивается, поэтому у режима Зеленского паника», — отметил он.

Рогов убежден, что Киеву крайне невыгодны обмены пленными, так как они разрушают украинскую пропаганду русофобии, а увеличение числа сдающихся в плен украинцев наносит еще больший удар по удержанию фронта.

24 января в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Как утверждает депутат Госдумы Андрей Картаполов, Украина сбила борт тремя ракетами зенитного ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.