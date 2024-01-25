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18:24, 25 января 2024Ценности

Роскачество назвало экокожу опасной для детей

Роскачество: одежда из экокожи может вызвать у ребенка различные заболевания

Фото: Richard Peterson / Shutterstock / Fotodom

Специалисты Роскачества заявили об опасности одежды из экокожи для детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты взяли на анализ изделия 20 торговых марок и исследовали по 65 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Выяснилось, что продукцию лишь двух брендов можно носить без вреда для здоровья. Так, нарушения были обнаружены в одежде Mark Formelle, Gate31, Charuel, Savage, Lichi и Incity. Отмечается, что их изделия не соответствует техническому регламенту по воздухопроницаемости, а один товар бренда Mayoral и вовсе не удовлетворил обязательное требование по индексу токсичности в водной среде.

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Так, сотрудники организации пришли к выводу, что в названном материале нет ничего натурального. «Это означает, что тело в них не будет "дышать", что приведет к "парниковому эффекту" и потливости», — заявили они и отметили, что такая одежда доставляет ребенку дискомфорт и вызывает различные заболевания.

При этом собеседники агентства предупредили, что взрослым лучше не носить одежду из экокожи на голое тело. Они посоветовали под такие брюки надевать колготки и не пребывать в них слишком долго.

В ноябре 2023 года сообщалось, что менструальное белье оказалось опасным для здоровья. В ходе эксперимента выяснилось, что в составе некоторых изделий содержалось значительное количество серебра, которое используется для борьбы с распространением микроорганизмов и устранения запаха.

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      Мария Винар
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