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17:11, 25 января 2024Среда обитания

Россиянам рассказали о способе сэкономить при покупке жилья

Эксперт Кричевский: при покупке жилья можно сбить цену до 20 процентов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Покупатели жилья как на первичном, так и на вторичном рынке могут существенно сбить цену объекта. О способе сэкономить рассказал россиянам эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский в беседе с NEWS.ru.

На рынке готового жилья, по словам специалиста, дисконт может достигать 20 процентов. «Торг — это банальный, но простой способ сэкономить при покупке квартиры. Цена объявления — это совсем не итоговая цена сделки, она, как правило, оказывается на 10 процентов ниже, а сейчас и на все 15 процентов. А если это срочная продажа и ликвидность объекта вызывает вопросы, то и на 20 процентов», — заявил Кричевский.

Финэксперт уточнил, что торг должен быть подкреплен аргументами — для этого нужно проанализировать рынок, конкурентов и рассчитать затраты на доведение квартиры «до ума». На новостройки скидки, как правило, не такие заметные — около трех-пяти процентов или подарок в виде парковочного места или кладовой.

Ранее россиянам назвали лучшее время для продажи квартиры. Выгоднее всего избавиться от недвижимости, по словам экспертов, получится в 2025 году — тогда цены на жилье могут достичь пика.

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      Нина Ташевская
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