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13:27, 25 января 2024Силовые структуры

Россиянин получил 9 лет колонии за покушение на госизмену

В Крыму жителя осудили на 9 лет за покушение на госизмену

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Верховный суд Крыма приговорил 49-летнего местного жителя к 9 годам колонии строгого режима за покушение на государственную измену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что мужчина оказывал помощь иностранному государству в деятельности, которая была направлена против безопасности России. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как материалы дела содержат сведения, составляющие гостайну.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предостерегли жителя Ростова-на-Дону от содействия спецслужбам Украины. По данным силовиков, мужчина установил с их представителем контакт в одном из мессенджеров.

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