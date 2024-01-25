Силовые структуры
Россиянин получил 9 лет колонии за покушение на госизмену
В Крыму жителя осудили на 9 лет за покушение на госизмену
Верховный суд Крыма приговорил 49-летнего местного жителя к 9 годам колонии строгого режима за покушение на государственную измену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Установлено, что мужчина оказывал помощь иностранному государству в деятельности, которая была направлена против безопасности России. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как материалы дела содержат сведения, составляющие гостайну.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предостерегли жителя Ростова-на-Дону от содействия спецслужбам Украины. По данным силовиков, мужчина установил с их представителем контакт в одном из мессенджеров.
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