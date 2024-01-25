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09:04, 25 января 2024Путешествия

Россиянка описала жизнь на Кубе фразой «настолько плохо, что даже хорошо»

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Российская путешественница побывала на Кубе и назвала удивившие ее факты о стране. Свои впечатления она описала в личном блоге на платформе «Дзен».

«Мне недавно попалась на глаза фраза, что на Кубе настолько плохо, что даже хорошо, — отметила автор. — И, кажется, что-то в этом колорите есть».

В первую очередь россиянка рассказала о необычной особенности — исчезающих коровах. По ее словам, до недавнего времени на острове их можно было выращивать только для получения молока, а на забой существовал запрет. Сейчас он снят, но люди по-прежнему вынуждены отдавать государству большую часть полученного мяса. «Естественно, такой расклад владельцев коров не устраивает, поэтому животные периодически "исчезают"», — объяснила блогерша.

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Еще одна удивившая ее особенность Кубы — ежегодная миграция крабов. Каждую весну сухопутные ракообразные направляются из лесов в сторону моря для размножения. В это время толпы крабов выходят на шоссе и даже залезают в открытые окна домов.

Россиянка также заметила, что на обочинах дорог на Кубе часто горит трава. «Это очень показательный факт, который прекрасно описывает кубинский менталитет. Зачем напрягаться и косить траву, если можно просто все поджечь?» — пояснила она.

Блогерша обратила внимание на то, что кубинцы вообще часто расслабляются. Люди любят сидеть на ступеньках домов или прямо на тротуарах и общаться: «Все равно платят копейки, зачем напрягаться».

Эта же тревел-блогерша назвала поездку на Кубу разрывом шаблона. По ее словам, многие особенности жизни там не укладываются в голове. Например, высокие цены на острове сильно не соответствуют уровню дохода местных жителей.

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      Мария Борисова
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