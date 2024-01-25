Россиянка получила удар ножом в центре Москвы

Полиция задержала пьяного мужчину, ударившего ножом в центре Москвы прохожую

В центре Москвы полиция задержала 39-летнего мужчину, который ударил ножом и толкнул прохожую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, мужчина напал на потерпевшую на улице 2-я Тверская-Ямская из хулиганских побуждений. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и сразу после поножовщины скрылся. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Напавшему предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия») и заключили под стражу. Ему грозит до 7 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, ранившего ножом полицейского.