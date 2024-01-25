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10:08, 25 января 2024Силовые структуры

Российские полицейские задержали семь аферистов за мошенничество с криптовалютой

В Хакасии задержали подозреваемых в торговле несуществующей криптовалютой

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Хакасии полицейские задержали группу из семерых граждан, торгующих несуществующей криптовалютой. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, мошенники зарегистрировали несколько аккаунтов на интернет-биржах, с помощью которых можно приобретать цифровые активы по выгодному курсу. Затем фигуранты просили переводить им деньги на карту, а после получения суммы исчезали.

Вскоре их нашли сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступлениями.

Ранее в МВД РФ рассказали о новой мошеннической схеме, которая осуществляется через Систему быстрых платежей.

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      Екатерина Кашурникова
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