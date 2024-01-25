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08:30, 25 января 2024Мир

Словакия выступила за вступление Украины в ЕС

Spiegel: премьер Словакии Фицо подтвердил свою поддержку членства Украины в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Buriakov / Global Look Press

Словакия выступила за вступление Украины в Европейский союз (ЕС). Свою поддержку членства Киева в объединении на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает Der Spiegel.

»Мы хотим помочь Украине. Мы за вступление Украины в Евросоюз», — заявил глава словацкого правительства. Премьер также подчеркнул, что Украина должна соответствовать всем критериям для вступления в ЕС, поскольку неподготовленная страна может создать больше трудностей, чем пользы для блока.

Помимо этого, по словам политика, Евросоюз также сможет достичь соглашения о предоставлении миллиардной помощи Киеву на саммите 1 февраля.

Ранее Фицо заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО. Он уточнил, что это станет «фундаментом третьей мировой войны».

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      Дарья Балацкая
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