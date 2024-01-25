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19:46, 25 января 2024Культура

Снуп Догг раскрыл состояние 24-летней дочери после инсульта

Снуп Догг заявил, что его 24-летней дочери, перенесшей инсульт, немного лучше

Фото: Kevork Djansezian / Reuters

Американский рэп-исполнитель Снуп Догг раскрыл состояние своей 24-летней дочери Кори Бродус, которая перенесла инсульт. Его слова приводит People.

«Ей немного лучше», — сказал исполнитель.

Позже девушка опубликовала фото в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на котором изображены флажки со словами «добро пожаловать домой».

18 января стало известно, что 24-летняя дочь американского рэп-исполнителя перенесла тяжелый инсульт. Девушка была госпитализирована.

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      Варвара Кошечкина
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