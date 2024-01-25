Стал известен следующий соперник сына Кости Цзю

Боксер Тим Цзю проведет титульный бой с американцем Китом Турманом 30 марта

Следующим соперником австралийского боксера Тима Цзю станет американец Кит Турман. Об этом сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер в соцсети X.

Как стало известно, Цзю проведет титульный бой 30 марта. Поединок в среднем весе состоится в Лас-Вегасе (США).

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю подтвердил «Матч ТВ», что его старший сын будет драться с Турманом. «Опасность есть в любом поединке, неважно, фаворит Тим или нет, нужно выходить и боксировать. Нужно готовиться на сто процентов и выходить», — отметил он.

На счету Тима Цзю 24 победы, 17 из которых были одержаны нокаутом. В профессиональной карьере он не потерпел ни одного поражения.