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10:11, 25 января 2024Из жизни

У монаха нашли наркотики и помпу для пениса и отправили его на лечение

В Таиланде у монаха нашли амфетамин, виагру и помпу для увеличения пениса

Фото: Bruno Aguirre / Unsplash

В Таиланде монаха отстранили от служения и отправили на лечение после того, как обнаружили у него дома наркотики, виагру и 40 презервативов. Об этом сообщает The Thaiger.

На 54-летнего служителя одного из буддийских храмов провинции Махасаракхам по имени Тави начали поступать массовые жалобы в полицию. Местные жители заявили, что действия «сумасбродного монаха» препятствуют правильному исполнению ритуалов и «подвергают опасности прихожан, а в особенности детей». Также утверждалось, что он имел сексуальные контакты с некими любовницами, что противоречит монашеским клятвам.

Правоохранители явились в храм, чтобы пообщаться в Тави. Мужчина признался, что употреблял амфетамин, находясь на службе. Это подтвердил тест. Во время обыска жилища монаха при храме были найдены амфетамин, марихуана и приспособления для их употребления. Также у него нашли игрушечный пистолет, виагру, 40 презервативов и вакуумную помпу для увеличения пениса.

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Тави заявил, что пистолет использовал для отпугивания птиц, в презервативах выращивал рассаду, а с помощью виагры и помпы лечил заболевание предстательной железы. Тем не менее ему пришлось отказаться от сана и лечь в реабилитационную клинику для лечения наркотической зависимости.

При этом он избежал уголовного преследования, а в его отстранении от служения и отправке на лечение полиция не участвовала.

Ранее сообщалось, что в Таиланде буддийский монах жестоко избил прихожанина палкой и ногами. Таким образом священнослужитель изгонял злых духов, которыми мужчина был якобы одержим.

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      Никита Савин
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