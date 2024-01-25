В США признали талант российских экономистов

В Госдепе США назвали очень талантливым экономическое руководство России

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что российское экономическое руководство является «очень талантливым». Его слова приводит РИА Новости.

О'Брайен назвал очень талантливым экономическое руководство России во время выступления в американском аналитическом центре «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов». Он подчеркнул, что российская экономика до сих пор успешно противостоит санкциям западных стран.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе задумались о смягчении санкций против России. Об этом написала газета Financial Times. Однако ранее в Европе продлили действие антироссийских санкций еще на полгода.