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16:28, 24 января 2024Экономика

В Евросоюзе задумались о смягчении санкций против России

FT: ЕС может смягчить санкции против России ради поддержки нового пакета
СюжетСанкции против России:

Фото: Virginia Mayo / AP

В Евросоюзе задумались о смягчении ряда санкций против России. О возможном шаге со стороны объединения сообщает газета Financial Times (FT).

Как отмечают источники, на смягчение ряда ограничений в Европе готовы пойти, чтобы добиться поддержки нового пакета санкций со стороны всех стран — участниц объединения. Ранее некоторые члены ЕС не поддержали введение мер против ядерного топлива и сжиженного природного газа (СПГ) из России.

В 13-й пакет санкций, который намерены ввести ко второй годовщине начала спецоперации на Украине, планируют включить новые ограничения против юридических и физических лиц из России, а также отложенное соглашение о выделении Киеву 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет. Также под запрет может попасть импорт российского алюминия, однако эту меру источники называют маловероятной.

«Мы признаем, что украинцы нуждаются в поддержке, но прошло два года, и есть пределы тому, что мы можем сделать», — сказал один из дипломатов ЕС, участвовавших в переговорах.

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Ранее стало известно, что в Европе продлили действие антироссийских санкций еще на полгода. Рестрикции будут действовать как минимум до конца июля 2024 года. Пункт о продлении таких мер, сформулированный как «решение Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине», получил одобрение постоянных представителей стран — членов союза автоматически.

Обсуждение нового пакета ограничений, в который могут войти меры по борьбе с обходом рестрикций как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС, началось в середине января. Польша и страны Прибалтики призывают отказаться от поставок из РФ алюминия и сжиженного природного газа, а также усилить давление в сфере авиации — включить в ограничительные списки товары, используемые для производства беспилотников. Аналогичные меры предлагается распространить и на Белоруссию.

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      Вячеслав Агапов
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