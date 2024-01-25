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17:36, 25 января 2024Наука и техника

Турция заменит иностранное оружие ВМС

Турция заменит четыре вида оружия ВМС собственными разработками

Фото: Murad Sezer / Reuters

Правительство Турции подписало контракты на замену четырех видов иностранного оружия Военно-морских сил (ВМС) страны изделиями собственного производства. Об оружии, которое заменят разработками турецкой компании Roketsan, рассказало издание Defense News.

Противокорабельные ракеты (ПКР) Harpoon производства Boeing заменят крылатыми ПКР большой дальности Atmaca. Испытания боеприпаса завершили в 2021 году. Считается, что новую ракету получат 11 платформ ВМС Турции.

Турецкие подлодки оснастят тяжелыми торпедами Akya, разработанными для замены торпед Atlas Elektronik DM2A4 и Lockheed Martin Mk 48. Боеприпас прошел испытания на подлодке класса Preveze. Ведется интеграция Akya в состав вооружения подлодок класса Gür. Новая торпеда с гидроакустической головкой самонаведения может поражать подводные и надводные цели.

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Также турецкий флот планирует отказаться от ракет класса «корабль-воздух» Sea Sparrow — их заменят ракетами Sapan. Изделием с дальностью полета более 35 километров уже оснастили фрегат Istanbul.

В октябре турецкая компания Baykar сообщила об успешном завершении скоростных испытаний палубного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3. Дрон, который является модификацией ударного Bayraktar TB2, может войти в состав авиагруппы турецкого корабля Anadolu.

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      Даниил Иринин
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