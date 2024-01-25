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08:04, 25 января 2024Из жизни

В американском штате предложили признать просмотр порно преступлением

Сенатор штата Оклахома в США предложил признать просмотр порно преступлением

Фото: Jonas Leupe /. Unsplash

Сенатор американского штата предложил сделать просмотр порно уголовным преступлением. Об этом сообщает New York Post.

Законопроект, который в феврале представит сенатор штата Оклахома Дасти Диверс, запрещает потребление и производство эротического контента, в котором нет «серьезных литературных, художественных, образовательных, политических или научных целей». Запрет будет касаться всех носителей.

«Непристойный материал» в рамках законопроекта определяется как изображение или описание любых половых актов, включая те, которые являются «нормальными или извращенными, реальными или симулированными». Контент, изображающий гомосексуальные отношения и мастурбацию, также признают вне закона. Под запрет попадают видео, фильмы, видеоигры и текстовые сообщения, которые включают в себя «садомазохистское насилие» и «акты испражнения в сексуальном контексте». Нельзя будет хранить, искать и пересылать изображения человеческих гениталий или женской груди, а также «непристойно демонстрируемых» ягодиц.

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Нарушившим закон лицам будет грозить тюремное заключение сроком до года и штраф в размере двух тысяч долларов. Любому, кто производит или продвигает якобы нежелательный контент в Оклахоме, можно будет предъявить иск на десять тысяч долларов.

Супружеские пары освободят от запрета при условии, что они будут делиться друг с другом только совместными фото и видео.

В случае если закон примут, на территории штата станут недоступны сайты многих социальных сетей или их контент подвергнут цензуре.

Диверс — баптистский пастор, избранный в прошлом году представителем сельского округа, включающего города Команчи (население менее 1400 человек) и Элгин (около 3700 человек). Он не ответил на запрос журналистов о комментариях.

Ранее пользователям порносайтов из Великобритании пригрозили обязательной верификацией личности. Эта мера может быть предпринята с целью ограничить доступ несовершеннолетних к порнографическому контенту.

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      Алиса Дмитриева
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