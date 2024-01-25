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17:15, 25 января 2024Бывший СССР

В Казахстане решили наказать сеявших панику во время землетрясения

Токаев поручил привлечь к ответственности сеявших панику при землетрясении
СюжетЗемлетрясения в Китае

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил привлечь к ответственности людей, которые во время землетрясения в Алма-Ате дезинформировали население и сеяли панику. О решении наказать сеявших панику он заявил во время совещания по вопросам сейсмической безопасности, сообщили в пресс-службе главы республики.

Обратившись к алмаатинцам, Токаев призвал их не поддаваться панике. «Не идите на поводу у провокаторов и безответственных лиц, преднамеренно распространяющих слухи и дезинформацию», — заявил он. Токаев также отметил, что при чрезвычайной ситуации соответствующие ведомства оказались недостаточно готовы к незамедлительным мерам, а горожане «растерялись, не зная, как себя вести».

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При этом президент назвал правильным решение не включать сирену, звук которой, по его мнению, мог бы привести к панике среди жителей. «Оповещение должно решать несколько основных задач. При сильном землетрясении людей волнует вовсе не информация о его физических характеристиках и расположении эпицентра. Мощность стихии они и так уже почувствовали на себе. В такой момент главное — снабдить граждан информацией, как действовать дальше», — добавил он.

22 января сообщалось о землетрясении магнитудой 6,7 вблизи Алма-Аты. Его эпицентр располагался в 264 километрах к юго-востоку от города на границе Казахстана и Киргизии. В результате пострадали восемь человек, трое из которых выпрыгнули из окон. Позднее о серии землетрясений магнитудой до 5,7 на границе с Китаем сообщили в Киргизии.

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      Георгий Нестеров
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