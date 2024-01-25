В Кремле ответили на вопрос о награждении экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

Песков: прежде чем награждать экипаж сбитого Ил-76, должно завершиться следствие

Прежде чем награждать экипаж сбитого в Белгородской области Ил-76, должно завершиться следствие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля сообщил, что поручений о награждении экипажа военно-транспортного самолета пока не было. Он подчеркнул, что следователи только начали свою работу.