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14:03, 25 января 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о награждении экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

Песков: прежде чем награждать экипаж сбитого Ил-76, должно завершиться следствие

Прежде чем награждать экипаж сбитого в Белгородской области Ил-76, должно завершиться следствие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля сообщил, что поручений о награждении экипажа военно-транспортного самолета пока не было. Он подчеркнул, что следователи только начали свою работу.

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      Константин Лысяков
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