В Кремле ответили на вопрос о награждении экипажа сбитого под Белгородом Ил-76
Песков: прежде чем награждать экипаж сбитого Ил-76, должно завершиться следствие
Прежде чем награждать экипаж сбитого в Белгородской области Ил-76, должно завершиться следствие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля сообщил, что поручений о награждении экипажа военно-транспортного самолета пока не было. Он подчеркнул, что следователи только начали свою работу.