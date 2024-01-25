В ЛНР заявили о тяжелой судьбе отказавшихся от эвакуации в Харьковской области

Марочко: жители Харьковской области остаются без пенсий за отказ от эвакуации

Власти Харьковской области создают невыносимые условия для жителей, которые отказываются от эвакуации, их лишают пенсий и социальных выплат, не восстанавливают водоснабжение и электричество после сбоев. О тяжелой судьбе граждан региона рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают в населенных пунктах области тяжелую технику и вооружение в непосредственной близости от жилых домов, расположенных близко к линии боевого соприкосновения.

«В связи с провалом Киева мероприятий принудительного перемещения мирных граждан в ряде населенных пунктов Харьковской области украинские власти начали прибегать к методам административного давления на людей», — заявил военный эксперт.

Помимо отсутствия пособий и действий властей по восстановлению электро-, водо- и газоснабжения, в районах, жители которых должны быть эвакуированы, перестали работать госучреждения. Местные власти заявляют, что «все блага цивилизации» жителям предоставят только в случае добровольного переезда вглубь республики.