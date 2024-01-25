В России умер 17-летний хоккеист

Нападающий клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «ЭкоНива‑Бобров» из Воронежской области Венедикт Осипов умер на льду во время тренировки. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, причиной смерти 17-летнего спортсмена стала остановка сердца. «Матч ТВ» пишет, что в начале тренировки хоккеист ударил по воротам, затем встал в очередь за другими игроками и упал на лед.

Ему оказали первую помощь, после чего вызвали скорую помощь. «Начали делать искусственную вентиляцию, но спасти не смогли», — рассказали в клубе. Отмечается, что вся команда проходила медосмотр и состояние спортсменов было удовлетворительным. В «Боброве» пообещали оказать помощь семье игрока.

«ЭкоНива‑Бобров» выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ). Команда входит в систему воронежского клуба Всероссийской хоккейной лиги «Буран».