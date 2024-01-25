Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кори Гауфф
0:2
Завершен
Арина Соболенко
Australian Open (ж)
Куньлунь Ред Стар
1:5
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
Даниил Медведев
Завтра
11:30 (Мск)
Александр Зверев
Australian Open (м)
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
23:06, 25 января 2024Спорт

В России умер 17-летний хоккеист

Фото: РИА Новости

Нападающий клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «ЭкоНива‑Бобров» из Воронежской области Венедикт Осипов умер на льду во время тренировки. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, причиной смерти 17-летнего спортсмена стала остановка сердца. «Матч ТВ» пишет, что в начале тренировки хоккеист ударил по воротам, затем встал в очередь за другими игроками и упал на лед.

Ему оказали первую помощь, после чего вызвали скорую помощь. «Начали делать искусственную вентиляцию, но спасти не смогли», — рассказали в клубе. Отмечается, что вся команда проходила медосмотр и состояние спортсменов было удовлетворительным. В «Боброве» пообещали оказать помощь семье игрока.

«ЭкоНива‑Бобров» выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ). Команда входит в систему воронежского клуба Всероссийской хоккейной лиги «Буран».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ИКАО отказалась расследовать крушение Ил-76 из-за отсутствия полномочий

      В России умер 17-летний хоккеист

      В США признали талант российских экономистов

      На Украине призвали не считать неудачи предлогом для сокращения помощи Западом

      В США назвали пугающей сумму внешнего госдолга

      В Херсонской области сообщили о потоплении лодки с десантом ВСУ

      Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в кроп-топе с глубоким декольте

      Насильника отправили в тюрьму на восемь лет благодаря плюшевому медведю

      США отказались признать разобщенность Запада в поддержке Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше