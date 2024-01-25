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10:06, 25 января 2024Среда обитания

В «Сбере» высказались об эффекте от ужесточения правил выдачи льготной ипотеки

Зампред «Сбера» Царев: ужесточение ипотеки повлияло на клиентов-инвесторов
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Первый зампред правления «Сбера» Кирилл Царев в беседе с РБК заявил, что пересмотр Сбербанком правил выдачи льготной ипотеки привел к тому, что на сделки перестали в большей степени выходить клиенты-инвесторы. Те, кто действительно нуждается в покупке жилья, продолжают выходить на сделки.

Царев пояснил, что физических лиц, получивших одобрение по льготной ипотеке в прошлом году, но не успевших выйти на сделку до вступления в силу новых правил, оказалось немного. При этом точной цифры он не привел.

«После изменения условий мы видим, что, если квартира действительно была нужна, клиент ищет те или иные варианты, как ее все равно приобрести. Если это был вопрос больше инвестиционный, желание на возникших процентных спредах что-то получить, тогда, возможно, проще от этой сделки отказаться», — сказал зампред «Сбера».

Ранее стало известно, что в 2023 году жители страны брали ипотеку для покупки квартир на 25,6 процента чаще, чем в 2022-м. По словам экспертов, причиной тому стало ужесточение условий.

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      Анастасия Алимпиева
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