В США предсказали фундаментальные изменения НАТО в случае избрания Трампа

Экс-посол США Даалдер: НАТО ждут фундаментальные изменения, если изберут Трампа

НАТО ждут фундаментальные изменения в случае избрания бывшего американского лидера Дональда Трампа на пост президента США по итогам выборов в 2024 году. Перемены для Североатлантического альянса предсказал экс-посол США в НАТО Иво Даалдер в статье для Politico.

«Избрание Трампа будет означать фундаментальные изменения для НАТО, независимо от того, решит он выйти из него или нет. Но нет, альянсу не обязательно придет конец», — заявил дипломат.

Он напомнил о враждебности Трампа по отношению к НАТО и ко всем американским альянсам безопасности по всему миру. Еще во время своей первой предвыборной кампании политик говорил о том, что НАТО устарело. После вступления в должность президента Трамп также неоднократно угрожал выходом страны выйти из альянса.

При этом Даалдер призвал не доверять недавно принятому указу Конгресса США, призванному помешать американскому президенту выйти из НАТО без согласия законодателей, поскольку «никто не может заставить американского президента защищать другую страну всеми силами американской армии — даже Конгресс».

«Это не обязательно будет означать конец НАТО, хотя это превратит его в принципиально иной альянс, чем тот, который существовал последние 75 лет. НАТО не прекратит свое существование, даже если он официально выйдет из НАТО — в нем просто станет на одного члена меньше», — подчеркнул он.

Ранее бывший директор по коммуникациям в аппарате Белого дома и экс-советник Трампа Энтони Скарамуччи заявил о том, что возможная победа политика на выборах президента США станет серьезной проблемой для Европы, так как политик ненавидит НАТО и больше всего на свете хочет его упразднить.