В США заявили о победе России в ключевом сражении на Украине

Журналист BI Эпштейн: Россия победила в битве за боеприпасы на Украине

Россия значительно опережает Украину по запасам снарядов. Об этом пишет обозреватель Business Insider (BI) Джейк Эпштейн.

«Она одержала верх в ключевом сражении: битве за боеприпасы», — заявил о победе России журналист из США.

Автор материала отмечает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уступают российским войскам из-за недостаточных запасов снарядов на поле боя, что ставит украинских военных в «затруднительное положение».

Ранее газета Financial Times писала, что ВСУ приходится экономить боеприпасы на фронте из-за их дефицита. Командир взвода ВСУ рассказал, что войска республики тратили восемь тысяч снарядов ежедневно во время летнего контрнаступления, а сейчас — две тысячи.