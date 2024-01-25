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13:55, 25 января 2024Россия

Власти усилят охрану Курской АЭС

Замгубернатора Курской области Смирнов сообщил об усилении охраны АЭС

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Власти усилят охрану Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом во время заседания областного правительства сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Смирнов, пишет ТАСС.

«По просьбе Курской атомной станции, администрации города и района под руководством губернатора на оперативном штабе был рассмотрен вопрос о безопасности жителей, АЭС — и это прежде всего приоритет в нашей работе», — пояснил он.

Смирнов отметил, что дополнительные меры по обеспечению безопасности будут распространяться на подходы к Курчатову, самой станции и пруду-охладителю.

26 октября 2023 года украинские беспилотники атаковали Курскую атомную электростанцию. Один из дронов врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены, а два других упали на комплекс административных зданий станции. Выяснилось, что БПЛА были начинены взрывчаткой С-4 с поражающими элементами.

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Позднее Вооруженные сил Украины также попытались с помощью беспилотника устроить взрыв на Курской атомной электростанции. Упавший на территории АЭС украинский дрон оказался начинен взрывчаткой, однако она не сдетонировала.

9 января этого года БПЛА был сбит над Курчатовским районом области, где расположена атомная электростанция.

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      Никита Абрамов
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