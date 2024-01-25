Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:34, 25 января 2024Забота о себе

Врач раскрыл способы избавиться от недосыпа

Сомнолог Полуэктов: для борьбы с недосыпом нужно засыпать в одно и то же время

Фото: Valentin Lacoste / Unsplash

Если человек на протяжении длительного времени недосыпает, организм постепенно начинает утрачивать способность сопротивляться болезням и инфекциям, предупредил врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов. Способы избавления от недосыпа он раскрыл в беседе с «Вечерней Москвой».

Для борьбы с недосыпом, рассказал Полуэктов, нужно приучить свой организм засыпать в одно и то же время: например, ложиться спать в девять вечера, а просыпаться в пять или шесть утра. Также, продолжил он, помогут расслабляющие процедуры перед сном: легкий массаж, ванна, ароматерапия, музыка, травяной чай.

Важную роль, продолжил специалист, играет и обстановка в спальне: комнату нужно проветрить, настроить кондиционер на приятную для сна температуру. «Ваша спальная комната должна быть оборудована так, чтобы у вас не возникало чувства дискомфорта. Так, выключайте любые источники света перед отдыхом: верхний свет, светодиодные ленты и настольные лампы», — говорит он. Отключить, по словам Полуэктова, перед сном нужно телевизор, ноутбук, телефон и иные приспособления и гаджеты.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

Ранее сомнолог, врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова раскрыла главные причины бессонницы и внезапных пробуждений среди ночи. К их числу она отнесла переедание и употребление алкоголя.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Подтверждена версия о ракетной атаке российского самолета с украинскими пленными

      Путин назвал число поданных на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи заявок

      Мать 14-летней фигуристки рассказала о падении дочери головой об лед

      В Турции назвали последствие продолжения войны в Газе

      Мужчина купил танк Т-55 и нашел в нем килограммы золота. Кто продает военную технику в интернете по цене обычных машин?

      ПВО сбила два реактивных снаряда РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

      Песков заявил об открытости России к переговорам по Украине

      Помощник Путина поддержит продление указа о продаже валютной выручки

      В США раскрыли возможные последствия поражения ВСУ

      75-летняя вдова занялась откровенными танцами на шесте и стала выступать в шоу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше