Врач раскрыл способы избавиться от недосыпа

Сомнолог Полуэктов: для борьбы с недосыпом нужно засыпать в одно и то же время

Если человек на протяжении длительного времени недосыпает, организм постепенно начинает утрачивать способность сопротивляться болезням и инфекциям, предупредил врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов. Способы избавления от недосыпа он раскрыл в беседе с «Вечерней Москвой».

Для борьбы с недосыпом, рассказал Полуэктов, нужно приучить свой организм засыпать в одно и то же время: например, ложиться спать в девять вечера, а просыпаться в пять или шесть утра. Также, продолжил он, помогут расслабляющие процедуры перед сном: легкий массаж, ванна, ароматерапия, музыка, травяной чай.

Важную роль, продолжил специалист, играет и обстановка в спальне: комнату нужно проветрить, настроить кондиционер на приятную для сна температуру. «Ваша спальная комната должна быть оборудована так, чтобы у вас не возникало чувства дискомфорта. Так, выключайте любые источники света перед отдыхом: верхний свет, светодиодные ленты и настольные лампы», — говорит он. Отключить, по словам Полуэктова, перед сном нужно телевизор, ноутбук, телефон и иные приспособления и гаджеты.

Ранее сомнолог, врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова раскрыла главные причины бессонницы и внезапных пробуждений среди ночи. К их числу она отнесла переедание и употребление алкоголя.