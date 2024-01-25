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08:00, 26 января 2024Интернет и СМИ

Врачи опровергли распространенные мифы о перхоти

Дерматолог Ромашкина: перхоть не возникает из-за ношения шапки

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Врач-гастроэнтеролог Артем Никитин и врач-дерматолог Анастасия Ромашкина опровергли распространенные мифы о перхоти. О том, что на самом деле не влияет на появление этой проблемы, они рассказали в программе «О самом главном», выпуск вышел на платформе «Смотрим».

Никитин заявил, что, вопреки популярному мнению, перхоть не связана с дисбактериозом кишечника. «Такого понятия как дисбактериоз, не существует. Это во-первых. Во-вторых, тот анализ кала, который чаще всего используют для диагностики этого заболевания — посев кала на дисбактериоз — он, в принципе, отражать ничего не может», — заверил гастроэнтеролог.

Ромашкина, в свою очередь, опровергла мнение о том, что к перхоти может приводить редкое мыться головы. «Причиной она [плохая гигиена] не является, она является провоцирующим фактором», — указала дерматолог. Мифом о перхоти она также назвала предположение, что это состояние может возникать из-за ношения шапки.

Кроме того, по словам Ромашкиной, не соответствует правде и утверждение, что перхоть можно просто вычесать. Вместе с тем дерматолог согласилась с тем, что перхоть возникает из-за грибковой инфекции. «Это липофильный грибок (...), достаточно активная неприятная грибковая инфекция», — заключила медик.

Ранее врач-трихолог Анастасия Федорова перечислила действенные способы избавиться от перхоти. В частности, она призвала скорректировать питание и ограничить потребление быстрых углеводов, а также добавить в домашний уход пилинг головы.

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      Маргарита Щигарева
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