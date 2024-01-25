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00:10, 25 января 2024Наука и техника

Получено изображение массивного комплекса звездообразования

Телескоп Джеймса Уэбба получил изображение туманности N79

Фото: ESA/Webb, NASA & CSA, M. Meixner / Phys.org

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба получил изображение массивного комплекса звездообразования — области ионизированного водорода (HII) в Большом Магеллановом Облаке (БМО). Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Массивный комплекс звездообразования N79 — это туманность, которая охватывает примерно 1630 световых лет в практически неизученном юго-западном регионе БМО. N79 обычно рассматривается как более молодая версия туманности Тарантул (30 Золотой Рыбы), однако эффективность звездообразования превышает таковую у последней в два раза в течение последних 500 тысяч лет.

Подобные области звездообразования представляют интерес для астрономов, поскольку их химический состав аналогичен составу гигантских областей звездообразования, наблюдавшихся, когда Вселенной было всего несколько миллиардов лет, а звездообразование достигало самых высоких скоростей. Области звездообразования в Млечном пути имеют другой химический состав и не производят звезды с высокой скоростью.

Наблюдения N79 являются частью программы телескопа Уэбба, посвященной изучению эволюции околозвездных дисков и оболочек формирующихся звезд в широком диапазоне масс и на разных стадиях эволюции. Чувствительность Уэбба позволяет ученым обнаружить в БМО пылевые диски, образующие планеты, вокруг звезд, масса которых аналогична массе Солнца.

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      Александр Еникеев
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