WhatsApp добавит возможность общаться с пользователями других приложений

WhatsApp работает над поддержкой чатов с пользователями других приложений

WhatsApp работает над поддержкой чатов с пользователями других мессенджеров. О том, что сервис добавит эту функцию, рассказал портал WABetaInfo.

Нововведение было обнаружено в бета-версии приложения на iOS. «У пользователей будет возможность общаться в WhatsApp с людьми, использующими другие приложения для обмена сообщениями. (...) Человек с другим приложением, например Signal, сможет отправлять сообщения пользователю WhatsApp, даже не имея аккаунта в WhatsApp», — поясняется в материале. Уточняется, что пользователи смогут включить или отключить эту функцию.

WhatsApp решил добавить эту функцию, чтобы соблюсти требования Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), действующего в Евросоюзе. DMA регулирует деятельность крупных технологических компаний, в особенности тех, что оказывают значительное влияние на цифровые рынки. «Ключевой аспект DMA — требование, чтобы такие компании обеспечили пользователям возможность общаться друг с другом, используя различные приложения», — рассказали в WABetaInfo.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится новая функция, которая позволит включать в сервисе автообновление. Отмечалось, что пользователи смогут включить уведомления о появлении новых версий приложения, готовых к загрузке.